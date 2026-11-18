Спортсмен из Подмосковья Данил Григорьев завоевал серебряную медаль на XXXI международном турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Григорьев, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта в Воскресенске, выступал в весовой категории до 77 кг. В составе сборной России он дошел до финала, где встретился с соперником из Белоруссии и стал серебряным призером турнира. Бронзовые медали в этой категории завоевали борцы из Хорватии и Белоруссии.

Турнир прошел с 14 по 15 ноября в «Чижовка-Арене» в Минске. В соревнованиях приняли участие спортсмены из шести стран — Белоруссии, России, Сербии, Хорватии, Грузии и Таджикистана, которые разыграли медали в десяти весовых категориях.

В мае 2026 года Григорьев завоевал серебро чемпионата России по греко-римской борьбе в Суздале, а в июле 2026 года стал бронзовым призером рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Будапеште.