Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

HH: в России самые высокие зарплаты у сварщиков и IT-специалистов

Самые высокие зарплаты в России зафиксировали у сварщиков и IT-специалистов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом Headhunter.

На первом месте оказались дата-сайентисты, получающие 240 тысяч рублей, что в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране.

«На втором месте — руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем — DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей), на четвертом — сварщик (215,7 тысячи рублей), на пятом — коммерческий директор (200 тысяч рублей)», — говорится в сообщении сервиса.

На сегодняшний день медиана зарплат в стране составляет 70-75 тысяч рублей. Кроме того, высокие зарплаты предлагают не только сварщикам, но и другим представителям дефицитных профессий. Речь идет о машинистах, прорабах, инженерах и геодезистах.

В топ-25 также включили системного аналитика, агента по недвижимости, директора по маркетингу и PR и брокера.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал заменить больничный лист отгулом или парой дней в счет отпуска, чтобы не потерять в финансах, если недостаточный трудовой стаж или имеется ограничение по максимальной сумме.