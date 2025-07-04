В МИД Армении вызвали посла России в Ереване Сергея Копыркина. Ему вручили ноту протеста из-за высказываний российских должностных лиц и экспертов о внутриполитической ситуации в республике. Об этом сообщил портал Radar Armenia со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«Ереван по дипломатическим каналам довел до российской стороны решительный протест против недружелюбной риторики в российских СМИ и заявлений некоторых представителей РФ», — говорится в заявлении.

Российского дипломата вызвали из-за недовольства Еревана оценками, прозвучавшими в российских медиа и экспертном сообществе. При этом не раскрывается, какие именно высказывания и чьи конкретно так раздражают армянские власти.

Ранее член совета АНО «Евразия» Микаел Бадалян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян, чей антирейтинг скоро достигнет 90%, запустил репрессивную машину в Армении.