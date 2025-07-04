Водитель Audi попытался задавить полицейского в Советске

В Советске водитель Audi Q8 сбил полицейского и сбежал с места ДТП. Кадры происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Сотрудники ДПС остановили иномарку, но когда они подошли к машине, водитель сбил одного из правоохранителей. После удара он оказался на капоте, а потом упал на асфальт. Сам же нарушитель сбежал. Позже Audi Q8 нашли в лесу.

По данным регионального Следственного комитета, 49-летний местный житель ехал по дороге Киров — Советск — Яранск. В какой-то момент он наехал на оперуполномоченного. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение в применении насилия к сотруднику полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Находке пенсионер сбил школьницу. Виновник ДТП не стал помогать ребенку и уехал в неизвестном направлении.