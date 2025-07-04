Сотрудники СОБР «Булат» провели тактико-специальные учения в Подмосковье

Сотрудники СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии провели тактико-специальную тренировку. На ней офицеры оточили порядок действий и навыки, нужные при штурме здания, рассказали в пресс-службе ведомства.
Перед спецназовцами стояла задача проникнуть в якобы захваченный объект через окно, используя альпинистское снаряжение. После чего ликвидировать угрозу, задержать вооруженных преступников, оказать первую помощь условно раненным и эвакуировать их.
Особое внимание на тренировке уделили инновационным технологиям. Для разведки и преодоления преград сотрудники использовали беспилотники, а для наблюдения — специальные средства связи.
Атмосфера учений была очень схожа с боевыми условиями. Так росгвардейцы смогли отработать взаимодействие в борьбе с преступниками в условиях ограниченного пространства.
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