Сотрудники СОБР «Булат» провели тактико-специальные учения в Подмосковье

Сотрудники СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии провели тактико-специальную тренировку. На ней офицеры оточили порядок действий и навыки, нужные при штурме здания, рассказали в пресс-службе ведомства.

Перед спецназовцами стояла задача проникнуть в якобы захваченный объект через окно, используя альпинистское снаряжение. После чего ликвидировать угрозу, задержать вооруженных преступников, оказать первую помощь условно раненным и эвакуировать их.

Особое внимание на тренировке уделили инновационным технологиям. Для разведки и преодоления преград сотрудники использовали беспилотники, а для наблюдения — специальные средства связи.

Атмосфера учений была очень схожа с боевыми условиями. Так росгвардейцы смогли отработать взаимодействие в борьбе с преступниками в условиях ограниченного пространства.