«Кровь текла». Житель Сергиева Посада рассказал о спасении пострадавшего от рук неадеквата мальчика

Житель Сергиева Посада Валентин Букарин спас мальчика, пострадавшего при нападении неадеквата с ножом. В беседе с 360.ru он поделился подробностями произошедшего.

Мужчина рассказал, что шел из магазина с сумкой и пакетами. Он почти уже дошел до того места, где на ребенка напали, когда увидел, что бежит толпа людей. Только потом он заметил мальчика, который был весь в крови и повторял другому парню, что ему больно. Букарин остановил ребят.

«Смотрю, у него шея прям пульсирует, кровь течет. Схватил у одной девочки шапку, чтобы прикрыть рану, прижать, чтобы кровь не уходила. Потом он постоял немножко, положил его на землю и стал дальше реанимационные действия делать», — рассказал собеседник 360.ru.

По словам мужчины, пока он помогал раненому ребенку, то весь испачкался в его крови.

«На данный момент с мальчиком все нормально. Скорая быстро приехала, вызвали. Жизни [ничего] не угрожает», — добавил Букарин.

На ребенка напали во дворе многоэтажки вечером в пятницу, 4 июля. Мужчина ударил его ножом в шею. Нападавшего уже задержали.