Депутат Чаплин посоветовал заменить больничный на отгулы при маленьком стаже

Порой брать больничный невыгодно, вместо этого лучше воспользоваться отгулом или парой дней в счет отпуска. Об этом «ФедералПресс» рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, работники временами предпочитают работать удаленно или использовать накопленные отгулы, чтобы не уступать в оплате труда. Никита Чаплин привел несколько аргументов, обосновывающих это.

Во-первых, недостаточный трудовой стаж. Максимальное пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего дохода доступно лишь при страховом стаже не менее восьми лет. При меньшем — другие правила.

Во-вторых, ограничение по максимальной сумме. Пособие при временной нетрудоспособности имеет верхний предел, который в 2024 году составляет чуть больше четырех тысяч рублей в день. Эта сумма не увеличивается даже при более высокой зарплате и достаточном стаже.