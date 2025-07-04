Умер автор музыки к «Секретным материалам» Марк Сноу

Композитор Марк Сноу умер на 79-м году жизни в США. Об этом сообщило Variety.

По данным издания, музыкант скончался 4 июля в своем доме в штате Коннектикут. Причина смерти не называлась.

Марка Сноу номинировали на премию «Эмми» 15 раз. Шесть номинаций композитор получил за «Секретные материалы». Мелодия популярного сериала вошла в топ-10 хитов по всей Европе в 1996 году.

Сноу прославился тем, что был автором заглавной мелодии. По словам композитора, он придумал гулкую ритмическую фигуру и добавил поверх нее жуткую, свистящую мелодию. Сноу сильно удивило, что композиция стала очень популярной в европейских странах. Он говорил, что в ней «ничего особенного не происходит».

Марк Сноу родился 26 августа 1946 года в Нью-Йорке. Композитор учился в Джульярдской школе. Он писал музыку для полного оркестра.