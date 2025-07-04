Жителей Балашихи пригласили проверить здоровье в парке «Пехорка»

Жители Балашихи смогут совместить приятное с полезным — прогуляться и проверить свое здоровье. В эту субботу в парке «Пехорка» будет работать специальный мобильный медицинский пункт, рассказали в подмосковном Минздраве.

«Если по каким-либо причинам у человека нет возможности посетить поликлинику для диспансеризации, он может всего за 15-20 минут пройти экспресс-обследование в нашем мобильном фельдшерско-акушерском пункте», — рассказала главврач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

В нем можно узнать рост, вес и другие физические показатели, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на глюкозу и холестерин, сделать ЭКГ и побывать на приеме у терапевта. Дополнительно для гостей парка организуют экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, оно займет всего пару минут.

График работы мобильного пункта — по субботам с 11:00 по 16:00 в разных парках округа.

Обследоваться в нем могут все совершеннолетние граждане, при себе необходимо иметь лишь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.