Названы российские регионы с самой высокой зарплатой

Среди российских регионов по доле сотрудников с высокой зарплатой лидируют ЯНАО, ХМАО, Магаданская область и Чукотка. Об этом сообщили в исследовании РИА «Новости» .

Первую строчку рейтинга занял ЯНАО, где 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Эксперты объяснили это тем, что ключевая отрасль в регионе — добыча нефти и газа. Кроме того, относительно умеренные цены по сравнению с другими северными регионами.

Второе место досталось Магаданской области (57,2%), третье — Чукотскому автономному округу (56,5%). За ними следует Ненецкий автономный округ и ХМАО с показателями 52,7% и 50,1% соответственно.

Специалисты РИА Рейтинг рассчитали данные, изучив информацию о среднемесячной зарплате крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса. В топ-10 самых высоких зарплат по стране также вошли Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург, Якутия и Татарстан. В число аутсайдеров попал Ставропольский край, где этот показатель — 12,8%.

Ранее ТАСС сообщил, что в Москве средняя зарплата за год выросла более чем на 15 тысяч рублей.