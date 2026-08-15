Петербуржцам перечислили профессии с окладом до 300 тысяч рублей

В рейтинг наиболее оплачиваемых вакансий вошли предложения из медицины, промышленности, строительства, продаж, IT, а также для рабочих и водителей. Врачам-дерматовенерологам-косметологам готовы платить от 300 тысяч рублей, уточнили в сервисе SuperJob.

Водителю категории Е предлагают от 250 до 280 тысяч рублей. Руководитель проекта строительства может рассчитывать на зарплату от 250 тысяч рублей.

В список также вошли врач-рентгенолог МРТ с зарплатой 240 тысяч рублей, начальник отдела труда и заработной платы — 224 тысячи рублей и начальник отдела информационной безопасности — 223 тысячи рублей. Программисту-наладчику фрезерных станков с ЧПУ предлагают от 220 тысяч рублей.

Врач-оториноларинголог может получать от 200 тысяч рублей, водитель автобетоносмесителя — от 160 до 200 тысяч рублей. Начальнику отдела промышленной безопасности и экологии предлагают 153 тысячи рублей.