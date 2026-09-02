Чукотка возглавила рейтинг регионов с самой высокой средней зарплатой

Наибольшую среднюю зарплату среди российских регионов выплачивают в Чукотском автономном округе. Об этом сообщил ТАСС с опорой на данные Росстата.

В среднем работнику в регионе платят 260 729 рублей. Средний заработок в Москве меньше на 77 тысяч, в Санкт-Петербурге — на 132 тысячи рублей.

Ранее сервис «Авито Работа» сообщил, самые высокие зарплаты наемным работникам предлагают предприятия металлургической отрасли — в среднем 208 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказалось транспортное машиностроение — 166 тысяч, на третьем строительство жилых и коммерческих объектов с заработком 147 тысяч рублей.