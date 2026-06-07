Названы 5 отраслей в России со средней зарплатой более 200 тысяч рублей

Росстат: зарплаты в сфере добычи нефти и газа превысили 200 тысяч рублей

В пяти сферах российской экономики по итогам марта 2026 года зафиксировали средние зарплаты более 200 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По уровню доходов лидируют сотрудники финансовой и страховой отраслей. Средний заработок у них достиг 314 тысяч рублей.

На втором месте оказались специалисты, занятые в сфере добычи нефти и газа. Средние зарплаты составили 226 тысяч рублей. За ними следуют те, кто работает в отрасли воздушного и космического транспорта. Они в среднем зарабатывают по 223 тысячи рублей.

Замыкают пятерку высокооплачиваемых специалистов работники в области информации и связи и сотрудники производственного сектора табачных изделий. Их средний доход составил 218 тысяч рублей.

В начале года в России лидером зарплатного рейтинга стала сфера воздушного и космического транспорта — 230,8 тысячи рублей. Замыкали пятерку нефтяники со средним доходом в 209,1 тысячи рублей.