Названы регионы-лидеры и аутсайдеры рейтинга по качеству дорог в России

«РИА Новости»: Москва и Челябинск лидируют в рейтинге регионов по качеству дорог

В рейтинге российских регионов по качеству дорог лидировали Москва и Челябинская область, а в конце списка оказались Архангельская и Волгоградская области. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости» .

В исследовании субъекты России ранжировали по доле автодорог общего пользования, регионального и местного значения, которые отвечали нормативным требованиям. Также оценили их общую протяженность на конец 2025 года.

«Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, равным 100%», — заявили в материале.

В пятерку лидеров также попали Челябинская область, Ингушетия, Севастополь и ХМАО. Здесь доля автодорог общего пользования, соответствующих нормам, находится в диапазоне от 81,7% до 84,6%.

Хуже всего дела в Архангельской области, где этот показатель на уровне 17,2%. В пятерку аутсайдеров рейтинга также вошли Волгоградская и Кировская области. Там этот показатель составил менее 30%.

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