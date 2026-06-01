ЯНАО возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2025 года возглавил рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Наилучшие показатели также оказались у Ханты-Мансийского автономного округа и Магаданской области. Последние строчки рейтинга заняли Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.
Рейтинг составлялся на основе возможной суммы, которая остается у семьи с двумя работающими взрослыми со средними для региона зарплатами после минимальных расходов. Из двух зарплат вычитали прожиточные минимумы для взрослых и детей.
В исследовании также учитывалась величина потребительской корзины региона, что позволяло сопоставить российские субъекты с отличающимся уровнем цен.
Ранее стало известно, что рейтинг регионов России по качеству жизни возглавили Москва, Санкт‑Петербург и Московская область.