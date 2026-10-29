Юрист Георгиева объяснила, как получить компенсацию с застройщика за обман с видом из окна

Владелец квартиры вправе потребовать от застройщика снижения цены и возмещения морального вреда, если обещанный пейзаж за окном оказался обманом. Для этого нужны доказательства, сообщает Москва 24 .

Юрист Алла Георгиева пояснила, что устных обещаний красивого вида и отсутствия планов строительства рядом недостаточно для суда. Доказательством может стать переписка с застройщиком, но ее следует заверить у нотариуса.

Рекламные буклеты и плакаты могут дополнительно косвенно подтвердить обман. Однако рассчитывать только на них юрист не советует.

По словам Георгиевой, требовать через суд замены квартиры на жилье с обещанным видом бесполезно: свойства самого товара не изменились. При этом покупатель может добиться соразмерного снижения цены. Для этого нужно заказать независимую оценку стоимости квартиры без заявленного пейзажа.

Покупатель также вправе потребовать компенсацию морального вреда: он рассчитывал на обещанный вид и строил соответствующие планы. Если в договоре купли-продажи указаны оба супруга, каждый из них может подать иск и получить такое возмещение, уточнила юрист.