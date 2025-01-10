Финансист Матвеева: четкий список товаров поможет избежать спонтанных покупок

После праздничных расходов многим россиянам приходится корректировать семейный бюджет и восстанавливать финансовую стабильность. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева поделилась с Life несколькими советами, которые помогут сократить затраты и улучшить финансовое положение.

Первым делом рекомендуется составить список необходимых товаров. Следование этому списку поможет избежать спонтанных покупок, которые нередко случаются во время зимних распродаж.

Другой способ сэкономить — воспользоваться программами кешбэка и лояльности. Делая покупки в магазинах с возвратом части стоимости или накапливая бонусы, можно вернуть часть потраченного. Такие программы действуют не только в крупных торговых сетях, но и в небольших кафе, аптеках и других магазинах.

Стоит внимательно изучать не только стоимость товаров, но и условия доставки, а также возможные дополнительные расходы. Порой скидки могут оказаться незначительными из-за высоких затрат на доставку, поэтому имеет смысл проверить разные варианты перед совершением покупки, чтобы выбрать оптимальный.