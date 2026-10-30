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    Экономист Холод назвал пробной поставку зерна в Марокко через Арктику

    Первая партия российского зерна по арктическому маршруту в Марокко позволит оценить выгодность этого пути. Такую оценку дал специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук Леонид Холод, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    По словам эксперта, объем поставки — 3,5 тысячи тонн — невелик для зерновой торговли и подходит для проверки нового коридора. Главный вопрос — стоимость перевозки: Марокко нуждается в зерне, но вряд ли станет платить выше мировых рыночных цен.

    Холод назвал Мурманск хорошим незамерзающим портом и выходом в Северную Европу. Он отметил важность использования альтернативных портов в условиях блокировки основного Азово-Черноморского торгового пути. При этом дальнейшее использование Мурманска для экспорта зерна потребует строительства дорогой и сложной отгрузочной инфраструктуры.

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