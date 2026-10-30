Экономист Холод назвал пробной поставку зерна в Марокко через Арктику

Первая партия российского зерна по арктическому маршруту в Марокко позволит оценить выгодность этого пути. Такую оценку дал специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук Леонид Холод, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

По словам эксперта, объем поставки — 3,5 тысячи тонн — невелик для зерновой торговли и подходит для проверки нового коридора. Главный вопрос — стоимость перевозки: Марокко нуждается в зерне, но вряд ли станет платить выше мировых рыночных цен.

Холод назвал Мурманск хорошим незамерзающим портом и выходом в Северную Европу. Он отметил важность использования альтернативных портов в условиях блокировки основного Азово-Черноморского торгового пути. При этом дальнейшее использование Мурманска для экспорта зерна потребует строительства дорогой и сложной отгрузочной инфраструктуры.