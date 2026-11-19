В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство мужчины, совершенное в сентябре 2006 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что 19 сентября 2006 года в одной из квартир дома на Будапештской улице после пожара обнаружили тело 32-летнего мужчины с удавкой на шее из электропровода. Правоохранители тогда возбудили дело об убийстве. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Подозреваемого задержали 16 ноября в деревне Александровская в Ленобласти. Им оказался 61-летний уроженец Воркуты. По версии следствия, 20 лет назад он находился в квартире своего знакомого, которого избил из-за конфликта. После этого задушил и скрылся с места убийства.

Ранее криминалист Михаил Игнатов рассказал, что следователи продолжают раскрывать старые уголовные дела благодаря современным методам, в том числе сверке биологических образцов (ДНК), и желанию обвиняемых или осужденных пойти на сделку со следствием.