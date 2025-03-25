В Москве похитили 15-летнюю девочку, СК завел дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетней жительницы Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Во вторник в Главное управление СК обратилась женщина с заявлением об исчезновении и возможном похищении 15-летней дочери. В ведомстве уточнили, что днем ранее девочка 2010 года рождения ушла в неизвестном направлении из дома на улице Черемушки в Новой Москве.

Правоохранители предварительно установили, что несовершеннолетняя попала под влияние телефонных мошенников. Следствие отрабатывает все версии произошедшего.

Приметы школьницы — рост 170-172 см, глаза темно-серые (носит очки), худощавого телосложения, волосы длинные русые. Особые приметы — родинка над правой бровью.

Ранее стало известно, что школьница в США сбежала от отца-тирана и год пряталась под другим именем.