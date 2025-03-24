Школьница сбежала от отца-тирана и год пряталась под другим именем

Сбежавшую от отца девочку из США спустя год нашли в соседнем штате

В штате Джорджия нашли 16-летнюю девушку, которая пропала год назад. Выяснилось, что она сбежала от отца-тирана, сообщила The New York Post.

Последний раз в доме родителей Асату Амун была 1 февраля 2024 года. В тот день она сбежала из дома без личных вещей. Перед побегом девушка поругалась с отцом, который угрожал отправить ее в военное училище.

Спустя 13 месяцев школьницу нашли в соседнем штате, где она скрывалась под вымышленным именем. Странное поведение девочки насторожило сотрудников департамента по делам детей штата Теннесси.

Во время беседы с ними Асату делала противоречивые заявления. После проверки была раскрыта ее истинная личность. По словам девочки, после побега она спала на улице, пока ей не помог незнакомец. Мужчина посадил ее на автобус и отправил в Теннесси.

Мать девочки рассказала, что развелась с мужем и дочери остались жить с ним. Сестер Асаты забрали у отца из-за жесткого обращения.

Сама девочка также жаловалась на физическое насилие, но мужчина отвергал все обвинения. Сейчас Асата находится в департаменте по делам семьи и детей штата Джорджия.

Ранее в Перми девятилетний мальчик сбежал от избивавшего его отца. Школьника спас один из жильцов подъезда.