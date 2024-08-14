Участника картеля со 100 кг наркотиков задержали в Москве

Организатора схемы контрабандной доставки в Россию партии наркотиков весом в 100 килограммов отправили в следственный изолятор на два месяца. Как сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, такое решение вынес Подольский городской суд Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что арестованный состоял в организации, которая перевозила через государственную границу наркотические прекурсоры в бутылках и тубусах. В качестве курьера группировка использовала иностранца. Он не подозревал о содержании груза и привез наркотики на своей машине.

В момент передачи запрещенных веществ сотрудники Московской таможни ФТС задержали организатора схемы.

Сейчас следователи устанавливают всех участников группировки. Расследование уголовного дела Московско-Ярославская транспортная прокуратура взяла под свой контроль.

Сотрудники управления ФСБ по Тюменской области задержали жителя Нижневартовска, организовавшего в своей квартире лабораторию по производству наркотиков. В руки силовиков зельевар попался с поличным, когда пытался продать очередную партию запрещенных веществ.