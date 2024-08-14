Ura.ru: жителю ХМАО грозит до 20 лет тюрьмы за организацию нарколаборатории

Житель ХМАО, организовавший нарколабораторию в Нижневартовске, в скором времени предстанет перед судом. Обвиняемому по делу грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Тюменской области.

Еще в прошлом году мужчина организовал производство запрещенных веществ на территории гаражного кооператива. Злоумышленника поймали с поличным, когда тот пытался сбыть очередную партию наркотиков.

Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.

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