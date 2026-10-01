В Подмосковье задержали наркокурьера с «солями» на 23 млн рублей

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой и Центральной оперативной таможни задержали курьера с 4,6 килограмма синтетических наркотиков α-PVP. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Таможенники задержали в Подмосковье 25-летнего иностранца при попытке передачи наркотика. В его машине обнаружили пакеты с запрещенным веществом. Стоимость изъятой у курьера партии на черном рынке составляет порядка 23 миллионов рублей.

На допросе задержанный сообщил, что у него есть сообщники. «Соли» мужчина планировал вывезти в Киргизию для дальнейшей продажи.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы. Ему грозит заключение вплоть до пожизненного.

Киргизские правоохранители задержали получателя груза.

Ранее таможенники и сотрудники управления ФСБ по Псковской области нашли свыше 23 килограммов гашиша в грузовике на пункте пропуска Бурачки. Машина въезжала из Латвии.