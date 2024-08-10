Суд арестовал московскую квартиру дочери главного кадровика Минобороны
Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова
Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Площадь квартиры 105,3 квадратных метра, она находится в столице рядом с Рублевским шоссе в жилом комплексе бизнес-класса. Стоимость аналогичного жилья — примерно 50 миллионов рублей.
О задержании Юрия Кузнецова стало известно в мае. Против него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
Как рассказал один из фигурантов дела, Кузнецову в качестве взятки подарили дом и участок на общую сумму в 30,5 миллиона рублей.
Также во время обысков у начальника Главного управления кадров Минобороны нашли более 100 миллионов рублей. В доме обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.