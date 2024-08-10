Суд арестовал московскую квартиру дочери главного кадровика Минобороны

Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Площадь квартиры 105,3 квадратных метра, она находится в столице рядом с Рублевским шоссе в жилом комплексе бизнес-класса. Стоимость аналогичного жилья — примерно 50 миллионов рублей.

О задержании Юрия Кузнецова стало известно в мае. Против него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Как рассказал один из фигурантов дела, Кузнецову в качестве взятки подарили дом и участок на общую сумму в 30,5 миллиона рублей.

Также во время обысков у начальника Главного управления кадров Минобороны нашли более 100 миллионов рублей. В доме обнаружили золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.