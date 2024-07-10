Стало известно, какую взятку получил главный кадровик Минобороны

Фигурант дела главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, Лев Мартиросян подарил обвиняемому дом и земельный участок на общую сумму в 30,5 миллиона рублей в качестве взятки. Об этом рассказал представитель следствия во время решения о продлении ареста Кузнецову, его слова передал РЕН ТВ .

«Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка на сумму более семи миллионов рублей и жилого дома на общую сумму 30 миллионов 503 тысячи рублей», — заявил он.

Представитель следствия призвал продлить Кузнецову срок нахождения под стражей до 12 октября. Адвокат же предложил изменить меру пресечения на домашний арест. В итоге срок ареста продлили.

При обыске у начальника Главного управления кадров Минобороны нашли деньги, сумма составила более 100 миллионов рублей. В доме у обвиняемого также нашли золотые монеты, дорогие коллекционные часы и другие предметы роскоши.