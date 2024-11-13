СК возбудил дело после ранения девушки во время прохождения квеста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения посетительницы квеста в Москве, сообщила пресс-служба столичного СК. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников организации и участников мероприятия.

Дело возбудили по статье 238 УК — это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СК напомнили, что посетительница квеста получила ранения 6 ноября.

«Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в Следственном комитете.

О ранении стало известно 11 ноября. Пострадавшей оказалась 19-летняя студентка. Стрелявшего аниматора уволили.