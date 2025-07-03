Кабинет врача общей практики открыли на Юбилейной улице в Ногинске

В Ногинске открылся новый кабинет врача общей практики. Он входит в состав больницы, где помощь получают около двух тысяч пациентов.

Все желающие смогут не только получить консультацию врача, но и пройти первый этап диспансеризации.

«Продолжаем развивать первичное звено в регионе и делать медицинскую помощь еще более доступной для жителей Московской области. На этой неделе после ремонта открылась поликлиника в Раменском, а также новый кабинет врача общей практики в Ногинске», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Кабинет открыли в доме 4б на Юбилейной улице. Записаться на прием можно через раздел «Здоровье» на сайте госуслуг, по номеру 122 или через инфомат в поликлинике.