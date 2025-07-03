В Серпухове женщина попросила няню помочь ей с закладками на детских площадках

Сотрудники полиции задержали в Серпухове двух женщин из Средней Азии, которые делали закладки, в том числе на детских площадках. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

Она рассказала, что в марте одной из задержанных — матери годовалого ребенка — через интернет поступило предложение подзаработать. Она согласилась и привлекла к этому няню дочери. Тайники с наркотиками женщины делали во время прогулок, а детская коляска служила им прикрытием.

При задержании полицейские нашли у женщин три свертка с неизвестным порошком и еще два — в тайнике неподалеку. Еще 106 свертков обнаружили при обыске в квартире. Как минимум в 11 из них был мефедрон, содержимое остальных устанавливается.

Возбуждено уголовное дело, обеих женщин взяли под стражу.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном Пушкино 21-летнего приезжего из ближнего зарубежья, раскладывавшего по тайникам метадон.