Участникам СВО из Подмосковья напомнили о выплатах взамен земельного участка

Новую меру поддержки для участников СВО и их семей ввели в Подмосковье. Они могут получить денежную выплату в размере 500 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, подать заявку на получение выплаты можно через «Госуслуги».

«В нашем регионе более 1750 участников специальной военной операции и семей погибших военнослужащих получили выплату на общую сумму более 500 миллионов рублей. Важно отметить, что теперь при обращении членов семьи погибшего бойца за выплатой условие о наличии у них места жительства в Подмосковье больше не требуется», — сказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

Выплату могут получить участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами России. Для этого нужно постоянно проживать в Подмосковье на момент завершения участия в спецоперации.

Поддержка также распространяется на семьи погибших бойцов.

Оформить поддержку можно по ссылке.