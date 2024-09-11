СК начал искать новых жертв банды смоленских подростков

В Смоленской области возбудили уголовное дело из-за видео в социальной сети. На кадрах банда подростков избивала молодого человека, сейчас следователи ищут новых пострадавших, сообщило РИА «Новости».

Преступление произошло в Сафоново 20 августа. Пострадавший хотел познакомиться на улице с девушкой, но она отказала. Спустя несколько часов его нашли ее знакомые и избили.

Пострадавшего парня увидел случайный прохожий, который помог ему добраться до дома. Врачи диагностировали у молодого человека перелом носа, сотрясение головного мозга и ушибы.

По данным агентства, на парня напали около 10 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. На их поведение неоднократно жаловались местные жители. Правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белгородской области хулиганы напали на тренера по боксу из Курской области. После случившегося он попал в больницу.