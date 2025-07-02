Спортсмен из Наро-Фоминска завоевал бронзу чемпионата России по вольной борьбе

Наро-Фоминский спортсмен Иналбек Шериев занял третье место на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщили в подмосковном министерстве спорта.

​«Была уверенность, был хороший настрой, но ничего страшного, я еще молодой, время еще есть, буду делать все возможное, чтобы завоевать золото в следующем году. Очень старался, ради зрителей, родных и тренеров, полностью отдавал себя», — поделился Шериев.

В шести состязаниях подмосковный спортсмен одолел борцов из Брянской области, Крыма и даже своего товарища из Московской области. Противостоять Имаму Ганишову из Дагестана в четвертьфинале он не смог. В схватках за бронзу Шериев взял верх над представителями Чечни и Бурятии.

​В ведомстве отметили, что чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин и женщин проводился по госпрограмме «Спорт России». Соревнования прошли в Москве. В них участвовали более 500 спортсменов. Лучшие борцы турнира выступят в составе сборной России на чемпионате мира в Хорватии.