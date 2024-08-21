Группа подростков жестоко избила детского тренера в Белгородской области

Группа хулиганов в Белгородской области напала на тренера по боксу Эдуарда Солошенко из Курской области. Об этом 360.ru сообщила адвокат пострадавшего.
Происшествие случилось в Волоконовском районе. Солошенко работал там детским тренером по боксу.
Некоторое время назад его воспитанники пожаловались на банду местных подростков. Они приставали к детям и оговаривали спортсмена. В итоге тренер решил поговорить с ними и вышел к компании из восьмерых хулиганов. Однако группа напала на мужчину и сильно избила его.
После случившегося Солошенко госпитализировали. От полученных травм спортсмен может ослепнуть. Пострадавший обратился в полицию по факту произошедшего. Но из нападавших пока никого не задержали.
В распоряжении 360.ru оказались фото с места событий. На них видно, что Эдуард получил серьезные ранения после драки.