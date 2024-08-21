Группа подростков жестоко избила детского тренера в Белгородской области

Группа хулиганов в Белгородской области напала на тренера по боксу Эдуарда Солошенко из Курской области. Об этом 360.ru сообщила адвокат пострадавшего.

Происшествие случилось в Волоконовском районе. Солошенко работал там детским тренером по боксу.

Некоторое время назад его воспитанники пожаловались на банду местных подростков. Они приставали к детям и оговаривали спортсмена. В итоге тренер решил поговорить с ними и вышел к компании из восьмерых хулиганов. Однако группа напала на мужчину и сильно избила его.