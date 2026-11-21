В Санкт-Петербурге произошла история в духе 90-х — двое злоумышленников пытали утюгом владельца криптокошелька, а затем похитили с его счета не менее 82,6 миллиона рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, злоумышленники напали на криптовалютчика вечером 26 октября. Личность одного установлена — Габиб Гусейнов. На потерпевшего напали в квартире — связали, угрожали тесаком горячим утюгом, которым прижигали ему ногу и руку. После этого похитили у пострадавшего имущество на общую сумму не менее 82 600 000 рублей. Затем скрылись с места преступления.

«Девятнадцатого ноября 2026 года Гусейнов был задержан. Обвинение не предъявлялось», — уточнили в пресс-службе.

В суде выяснилось, что злоумышленники похитили криптокошельки. Потерпевший был знаком с одним из нападавших — познакомились в спортзале. В квартиру его заманили, а там напоили таблетками и заставили написать расписку о долге, подтвердив потом на камеру якобы наличие задолженности.

Гусейнова отправили в СИЗО до 17 января 2027 года. Его соучастника объявили в розыск.

В начале ноября в Санкт-Петербурге задержали шестерых похитителей криптоброкера, предъявив им обвинение.