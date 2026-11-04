Похитителей криптоброкера задержали в Петербурге

Обвинение в похищении человека и грабеже предъявили следователи Санкт-Петербурга шести мужчинам, напавших на криптоброкера. Об этом сообщила пресс-служба городского главка СК.

В ведомстве уточнили, что 16 октября, двое организаторов преступной схемы привлекли четырех знакомых к похищению потерпевшего.

Его посадили в автомобиль, где потребовали перевести на подконтрольный им кошелек криптовалюту общей стоимостью 5,5 миллиона рублей. Когда мужчина выполнил требование похитителей, его отпустили.

Следователи вместе с сотрудниками полиции задержали всех фигурантов дело. Суд отправил пятерых обвиняемых под стражу, еще одному назначил домашний арест.

По данным «Фонтанки», жертвой похищения и грабежа стал 24-летний петербуржец. О своем заработке на международной криптобирже он рассказал своему приятелю, с которым учился в институте.

Собеседник передал информацию своим знакомым и они под видом сотрудников полиции заставили криптоброкера сесть в машину, где принудили перевести виртуальные средства.

В конце августа москвич столкнулся с неизвестным грабителем в пункте обмена криптовалюты и лишился виртуальных денег на сумму более 20 миллионов рублей. Пострадавший мужчина обратился за помощью в полицию.