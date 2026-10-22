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    «Перестаньте меня абьюзить»: Костенко ответила на советы бросить мужа

    Костенко столкнулась с хейтом после реалити с Тарасовым

    Фото: РИА «Новости»

    Модель Анастасия Костенко ответила на волну критики после выхода реалити с ее супругом — футболистом Дмитрием Тарасовым. Об этом она рассказала в соцсети Instagram*.

    Пользователи активно советуют ей уйти от мужа, называя его абьюзером. Но к этому потоку неожиданно подключились друзья и родственники самих хейтеров. Они пишут блогеру, что им стыдно за своих знакомых, и просят не слушать их советы.

    «Меня реально окружают абьюзеры и жертвы», — заявила Костенко.

    Происходящее она объяснила проекцией отзеркаливания.

    «Перестаньте меня абьюзить, перестаньте мне слать насильно псевдоразборы, какой-то шлак», — эмоционально отметила она.

    Костенко призналась, что могла бы раскрыть всех токсичных советчиков, но пожалела их. По ее словам, в этот раз им повезло.

    Ранее певица Рита Дакота ответила на хейт из-за маленького размера камня помолвочного кольца.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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