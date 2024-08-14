Прокуратура взяла на контроль дело о мошенничестве в адрес Ларисы Долиной

Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о мошенничестве против жительницы столицы, у которой злоумышленники с апреля по август отняли более 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также, учтя позицию прокуратуры, суд поместил под стражу женщину-курьера, получившую часть денег. Квартиру, средства от продажи которой достались мошенникам, арестовали.

Прокуратура не назвала имя потерпевшей, но, по данным источника РИА «Новости», речь идет о Ларисе Долиной.

Накануне сама певица сообщила в Telegram-канале, что стала жертвой мошенников. Она также рассказала, что от ее имени в соцсетях опубликовали пост в поддержку Украины, и назвала его «обращением чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

Муж подозреваемой рассказал, что супруга, предположительно, получив от Долиной деньги, неожиданно уехала от него в съемную квартиру вместе с детьми.