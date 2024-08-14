Муж курьерши, забравшей миллионы у Долиной, рассказал о странном поведении жены

Курьер Анжела Ц., которая забрала миллионы у Ларисы Долиной, недавно бросила мужа и съехала жить в съемную квартиру. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал ее супруг.

По его словам, супруга после 20 лет брака неожиданно собрала вещи, забрала детей и уехала жить в Беляево, где арендовала квартиру.

Собеседник канала подчеркнул, что его жена была порядочным человеком и он бы никогда не мог подумать, что она может заниматься мошенничеством.

«Никаких связей с Украиной у нее не было», — рассказал мужчина, добавив, что сразу после аресты жены перевез детей и ее вещи домой.

Женщину задержали в подмосковной Балашихе. Ее подозревают в участии в мошеннической схеме по выманиванию денег у певицы Ларисы Долиной.

Из-за мошенников артистка лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Позже в полиции сообщили, что злоумышленники, вынудившие певицу продать квартиру и перевести деньги, звонили ей с Украины.