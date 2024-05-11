После гибели девочки в вентиляционной шахте в Москве завели дело | 360°

Криминал 11 мая 2024, 16:32 После гибели девочки в вентиляционной шахте в Москве завели дело СК возбудил дело после гибели девочки в вентиляционной шахте на западе Москвы СК РФ по Москве / Telegram

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Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребенка на строительном объекте по Давыдковской улице на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Производство начали по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, 11 мая компания подростков проникла на территорию недостроенного здания. В какой-то момент момент девочка 2009 года рождения упала в вентиляционную шахту и скончалась на месте происшествия.

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Московская прокуратура взяла под свой контроль проверку обстоятельств инцидента с гибелью ребенка. Работу правоохранительных органов на месте координирует исполняющий обязанности дорогомиловского межрайонного прокурора Ольга Михейкина. Ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП.

Источник 360.ru сообщал, что девушка упала в шахту на крыше заброшенного здания, ее тело нашли на уровне первого этажа. Летом 2017 года на этом месте также погибла 17-летняя девушка.