Упавшая в вентиляционную шахту в Москве девочка погибла | 360°

Эксклюзив 11 мая 2024, 15:34 Упавшая в вентиляционную шахту в Москве девочка погибла Источник 360.ru: упавшая в шахту вентиляции в Москве девочка погибла РИА «Новости»

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Девочка, упавшая в вентиляционную шахту на крыше заброшенного здания в Москве, получила смертельные травмы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По имеющейся информации, девочку нашли на уровне первого этажа. Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются.

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Известно, что в заброшенное здание на Давыдковской улице она залезла не одна — с ней было еще четверо подростков. Всем по 15 лет.

Собеседник 360.ru обратил внимание, что летом 2017 года здесь погибла 17-летняя девушка. Она тоже упала в шахту вентиляции.