В Петербурге мужчина пытался похитить девочку на лестничной площадке

В Невском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего). Об этом пишет Neva.Today .

По данным следствия, вечером 18 октября уроженец Псковской области схватил девочку в лифте дома на Советском проспекте. Он применил насилие и переместил ребенка на лестничную площадку девятого этажа. Когда малышка закричала, на шум вышла соседка и вызвала полицию.

После похищения девочке понадобилась помощь медиков. Мужчину задержали и предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается.