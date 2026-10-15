«Я тебя со свету сживу»: в Башкирии женщина изрезала бывшую своего парня осколком стекла
Жительница Башкирии из ревности порезала бывшую своего парня осколком стекла
Жительница деревни Кириллово в Башкирии порезала осколком экс-возлюбленную своего молодого человека. Об этом 360.ru рассказала пострадавшая.
Она отметила, что с парнем давно рассталась, однако его новая пассия не дает девушке жить спокойно: облила зеленкой торговый зал, где та работает, названивала с угрозами сжечь соперницу, а недавно разбила керамическую монетницу на кассе и ткнула ей осколком стекла в лоб.
«Сначала матом кричала на меня. Говорила, что все сделает, чтобы сжить меня со свету. Я не знала, как себя защитить — она на меня набрасывалась с кулаками. Я как могла, так и отбивалась от нее», — рассказала пострадавшая.
Собеседница 360.ru подчеркнула, что вызвала полицию, но ревнивица уже скрылась с места происшествия. Раненая девушка дала показания и поехала в травмпункт, а затем прошла и судмедэкспертизу — осталось дождаться ее результатов.
Как рассказали 360.ru в пресс-службе МВД по республике Башкортостан, заявление от 39-летней женщины поступило к правоохранителям 11 октября. По предварительным данным, 26-летняя девушка действительно приходила в магазин и испортила товар, облив его зеленкой. По факту причинения вреда здоровью пострадавшей начали проверку.
В конце сентября 12-летняя девочка порезала двух детей на площадке у дома в Новосибирске. На третьеклассницу и дошкольницу она напала с ножом.