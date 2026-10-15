«Я тебя со свету сживу»: в Башкирии женщина изрезала бывшую своего парня осколком стекла

Она отметила, что с парнем давно рассталась, однако его новая пассия не дает девушке жить спокойно: облила зеленкой торговый зал, где та работает, названивала с угрозами сжечь соперницу, а недавно разбила керамическую монетницу на кассе и ткнула ей осколком стекла в лоб.

«Сначала матом кричала на меня. Говорила, что все сделает, чтобы сжить меня со свету. Я не знала, как себя защитить — она на меня набрасывалась с кулаками. Я как могла, так и отбивалась от нее», — рассказала пострадавшая.