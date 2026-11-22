Появилось видео с места содержания похищенного на Урале мальчика
Свердловские следователи показали видео с места содержания похищенного 10-летнего мальчика. Кадры опубликовала пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
Мужчина похитил ребенка в селе Большие Брусяны. Злоумышленник удерживал мальчика в заброшенном доме.
На кадрах виден частный дом с деревянными забором и калиткой. Внутри царил беспорядок: разбросанные вещи и папки, вероятно, с документами. На кухонном столе стояла, предположительно, пустая бутылка для пива.
Мужчина похитил ребенка вечером 21 ноября. При спасении мальчика правоохранители его ликвидировали.
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