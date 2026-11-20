В Кемеровской области 35-летний мужчина несколько месяцев держал 10-летнего сына на цепи и запирал его в багажнике автомобиля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, отец систематически избивал ребенка в «воспитательных целях». Он использовал брючный ремень и электрический шнур от зарядки.

Чтобы мальчик не уходил из дома, мужчина привязывал его ногу металлической цепью к анкеру в полу квартиры и запирал замок на ключ. Также он угрожал сыну расправой.

В один из дней ребенок сумел достать телефон, когда его вновь приковали к полу, и позвонил диспетчеру ЕДДС. Прибывшие полицейские освободили мальчика и сняли с него цепь.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и истязании несовершеннолетнего, сообщили в Следкоме.

На допросе обвиняемый частично признал вину. Суд отправил его под стражу на два месяца — до 19 января 2027 года.

Ранее на Урале привязали ребенка к стулу колготками.