В Свердловской области мужчина похитил 10-летнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме, ребенка спасли. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Вечером 21 ноября 2026 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в селе Большие Брусяны Белоярского муниципального округа мужчина похитил 10-летнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме по улице Ленина», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего. В результате проведенных мероприятий похитителя ликвидировали, а мальчика спасли.

В СК уточнили, что угрозы жизни и здоровью ребенка нет. На место прибыли следователи и криминалисты. Кроме того, ведется допрос свидетелей, назначаются экспертизы.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина попытался похитить девочку в подъезде дома на Советском проспекте, но ребенка спасла соседка.