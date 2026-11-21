Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Мордовии, который подозревается в похищении золотых изделий на сумму 500 тысяч рублей из ювелирного салона в Пензе. После ограбления мужчина покинул регион, однако оперативники вычислили его местонахождение в Саратове и задержали в ходе командировки. На допросе он признался, что сдал похищенное в ломбард, пишет «Пенза-пресс» .

В ходе расследования также установлена его причастность к серии краж у местных жителей, включая хищение ноутбука и борсетки. Кроме того, жертвой злоумышленника стала пенсионерка: мужчина украл у нее сумку с документами и перевел 50 тысяч рублей с ее банковской карты на свой счет.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж», «Кража» и «Кража с банковского счета». Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.