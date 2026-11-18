Результаты генетической экспертизы не подтвердили заявление жительницы Магадана о том, что она на протяжении восьми лет жила с орским маньяком. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Информация, насколько мне известно, не подтвердилась», — сказал он.

Ранее жительница Магадана рассказала журналистам, что восемь лет состояла в отношениях с самым разыскиваемым человеком в России. Речь идет об орском маньяке.

По словам женщины, он сделал несколько пластических операций, чтобы изменить внешность. Из-за послеоперационных последствий клеил пластыри за ушами, объясняя это герпесом. Также сожитель несколько раз менял имя, фамилию и отчество.

Орского маньяка подозревают в похищениях, изнасилованиях и убийствах женщин в Оренбургской области с 2006 по 2012 год. Если преступник до сих пор жив, ему сейчас 69 лет.