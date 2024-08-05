Подростки из Невинномысска подожгли четыре вышки операторов связи

Baza: в Ставрополе двое школьников стали фигурантами дела о терроризме

Фото: Unsplash

Двое подростков из Невинномысска подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, 15-летние школьники хотели «дестабилизировать деятельность органов власти», поэтому за пять дней подожгли две вышки на улице Южный обход, а также по одной на улице Дзержинского и в Промышленном районе города.

Школьников задержали, в отношении них возбудили уголовное дело о теракте. По информации канала, им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее липецкого подростка осудили на четыре года колонии за подготовку теракта в школе. Он вступил в запрещенные в России террористические организации и собрал взрывное устройство. По версии следствия, подросток планировал устроить теракт в учебных заведениях и местах большого скопления людей. У него дома правоохранители нашли три пневматических пистолета, патроны и националистическую литературу.

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина

Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте