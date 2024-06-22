Готовившего теракты в школах российского подростка осудили на 4 года колонии

Липецкий подросток получил 4 года колонии за подготовку терактов в школах

Суд отправил на четыре года в воспитательную колонию 17-летнего подростка из Задонского района Липецкой области. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, юношу признали виновным в подготовке терактов и участии в деятельности террористической организации.

По данным ведомства, подросток вступил в организации «М.К.У»* и «Колумбайн»*. После изучения их идеологии в своей переписке в мессенджерах он признался, что готовит серию терактов в учебных заведениях и местах большого скопления людей.

Подросток подчеркивал, что в качестве тренировки уже сделал самодельную бомбу, которую подорвал. Готовившего серию нападений задержали сотрудники областного управления ФСБ.

В ходе обыска квартиры у подростка нашли три пневматических пистолета, предмет, похожий на автомат Калашникова, патроны, а также националистическую литературу. Своей вины подсудимый не признал. Суд отправил подростка в воспитательную колонию на четыре года.

В начале мая Советский суд Брянска арестовал 15-летнего подростка по обвинению в участии в террористической организации. По данным следствия, завербованный украинскими кураторами школьник делал фотографии важных инфраструктурных объектов региона и передавал за границу.

*«М.К.У» и «Колумбайн» — запрещенные в России террористические организации.