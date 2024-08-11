Петербуржец ушел в гости к другу, через три дня их нашли мертвыми

РЕН ТВ: в Петербурге нашли тела двух мужчин, одного из которых искали три дня

Фото: РИА «Новости»

Молодой житель Санкт-Петербурга ушел в гости к другу 6 августа и пропал. Спустя три дня обоих парней нашли мертвыми в квартире, об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

О пропаже 23-летнего мужчины заявила его мать 9 августа, она рассказала, что три дня назад он ушел к своему товарищу и не вернулся.

«После вскрытия двери в квартире были обнаружены два тела без внешних признаков насильственной смерти», — рассказал собеседник телеканала.

Тела направили в морг для установления причины смерти.

Тело семилетнего мальчика, пропавшего без вести 26 июля во время отдыха с семьей в Приморском крае, нашли у берега в соседнем районе 1 августа. Взрослые не уследили за ребенком и его унесло в море.

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